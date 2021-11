Donnarumma, l’ultimo retroscena sul Milan che non vi sareste mai aspettati

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato che è stato il Milan a decidere di non aspettare Donnarumma e non viceversa.

La telenovela Donnarumma ha appassionato negli ultimi dodici mesi tutti i tifosi ed in particolare quelli del Milan sono rimasti ‘scottati’ dal suo addio a parametro zero. Recentemente, al ritorno dell’ex capitano a Milano, non hanno esitato ad infierire con striscioni ma nelle ultime ore è arrivato un clamoroso retroscena.

Nel corso del canale Youtube di Carlo Pellegatti l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha rivelato un interessante retroscena sull’addio di ‘Gigio’, parole abbastanza inaspettate che riguardano l’ex portiere rossonero.

Donnarumma, le parole di Di Marzio sull’addio al Milan

Il giornalista ha rivelato le seguenti dichiarazioni: “Non so quanti tifosi del Milan lo ricordano, ma Donnarumma ha pianto dopo l’ultimo match di Bergamo perchè sapeva che era la sua ultima gara in rossonero. Nei giorni precedenti la società gli aveva infatti anticipato di aver acquistato un altro portiere, appunto Maignan“.

Poi ha continuato ha chiosato a sorpresa: “Se Gigio fosse stato chiamato in sede il lunedi dopo Bergamo avrebbe firmato con il Milan”.