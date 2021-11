Serie A, doccia fredda per i tifosi: l’annuncio in diretta alla Rai

Il Ministro della Salute Speranza ha rilasciato importanti dichiarazioni e poco rassicuranti sulla situazione del pubblico in Serie A.

Negli ultimi due anni il mondo del calcio ha vissuto situazioni molto particolari (come tutti noi) a causa della pandemia legata al Coronavirus. Per diversi mesi in Serie A si è giocato senza la presenza del pubblico e recentemente in questo campionato solo parte del pubblico ha avuto la possibilità di assistere agli incontri.

La questione stadi è ancora aperta, ma nelle ultime ore il Ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato dichiarazioni poco confortanti. Intercettato nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’ su Rai 3 Speranza ha avuto un atteggiamento di grande prudenza.

Serie A, le parole di Speranza sul ritorno del pubblico al 100 %

Rispondendo alle domande di Fabio Fazio, Speranza ha rilasciato le seguenti quanto importanti dichiarazioni: “Non prevediamo di aumentare la capienza negli stadi. Le precauzioni si devono mantenere anche all’aperto”.

Il recente aumento (seppur leggero) dei contagi in Italia potrebbe aver condizionato Speranza con i tifosi ed i presidenti di Serie A che dovranno attendere prima di rivedere gli stadi nuovamente pieni.