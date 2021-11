“Vi sono mancato eh?!”: il ritorno in Liga che nessuno si aspettava

Un ritorno importante in Spagna, e per la precisione a Barcellona. Superate le visite mediche, è tutto pronto.

In casa Barcellona è tempo di grandi cambiamenti. Con l’addio di Koeman, ed il conseguente ritorno (stavolta in panchina) di Xavi, il club catalano proverà a dare una sterzata definitiva alla stagione, ma soprattutto si proverà a rimettere sul binario giusto una squadra che con l’addio di Messi ha avuto inevitabilmente un colpo importante.

Si è cominciato dalla panchina, da Xavi ed quel senso di appartenenza che già qualcuno in passato aveva denunciato. Il Barcellona è prima di tutto questo, il credere in determinati valori che arrivano dalle radici di un club che ha fatto la storia in Spagna cosi come in Europa. Ed ecco perchè si è arrivati ad un altro, gradito ritorno.

Barcellona, riecco Dani Alves: le prime parole

La notizia era già nell’aria da diversi giorni. Dani Alves torna in Europa, e per la precisione proprio in quella Barcellona che ha gli ha dato tanto ma al quale anche l’esterno Brasiliano ha regalato gli anni migliori della sua carriera. Non è andata bene l’esperienza al San Paolo, con il giocatore che ha chiuso in malo modo con la dirigenza carioca.

Ed allora ecco il ritorno. Questa mattina ci sono state le visite mediche che il giocatore ha superato, e dunque sarà a tutti gli effetti un “nuovo” giocatore del Barcellona. Certo, fino a gennaio non potrà scendere in campo, ma già da oggi comincerà ad allenarsi con i suoi compagni. “Vi mancavo eh? Io sorprendo sempre”, le sue prime parole riportate dai media spagnoli.