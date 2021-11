“Dovevo convocarlo”: Deschamps si pente e ripensa agli Europei

Dopo la vittoria contro il Kazakistan, Deschamps si è soffermato sull’ottima prestazione fornita da Theo Hernandez.

Il Milan è in vetta alla classifica in compagnia del Napoli di Spalletti. Entrambe le due squadre hanno avuto un inizio sfolgorante: con 10 vittorie e 2 pareggi nelle prime 12 giornate del campionato. I rossoneri sfideranno in trasferta la Fiorentina dopo la sosta, mentre i partenopei giocheranno contro l‘Inter a San Siro.

Tra gli uomini fondamentali per Stefano Pioli c’è sicuramente Theo Hernandez. Il laterale non ha giocato il derby contro l’Inter per squalifica, ma è pronto a ritornare contro la Fiorentina. Didier Deschamps ci ha messo un pò a convocare il calciatore del Milan in Nazionale ed è proprio lui ad ammetterlo in conferenza stampa:

Francia, Deschamps: “Dovevo convocare prima Theo Hernandez”

“Theo Hernandez? Sarebbe potuto venire prima a giocare con noi per le qualità che possiede. Le sue caratteristiche si sposano bene con il nostro modo di calciare ed è efficacie sia in zona offensiva che difensiva. Lo vedo rilassato, si trova bene con noi”: Deschamps ha poi concluso il suo intervento:

“Contro il Kazakistan ha giocato solo la quarta gara con noi, dove ha fornito una prestazione solida ed interessante”. Theo Hernandez, molto a sorpresa, non fu convocato per l‘Europeo. La sua prima convocazione risale a settembre e da lì in poi si è preso la fascia destra della Francia, segnando anche il gol decisivo della semifinale di Nations League contro il Belgio,