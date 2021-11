Italia ai Mondiali, l’ex Ventura ribadisce e sentenzia: “Ne sono sicuro”

A poche ore dal match tra Italia e Irlanda del Nord, decisivo per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, arriva la dichiarazione dell’ex CT Ventura.

Stasera l’Italia se la vedrà contro l’Irlanda del Nord per l’ultima gara delle qualificazioni per il Mondiale in Qatar. Il destino degli azzurri è legato a doppio filo a quello della Svizzera. Gli azzurri devono infatti fare un risultato migliore rispetto agli elvetici, oppure, a fronte dello stesso risultato, non perdere il vantaggio della differenza reti.

C’è quindi comprensibilmente molta ansia tra i tifosi e gli addetti ai lavori, consapevoli dell’importanza del match. Chi invece sembra esternare tantissima fiducia è l’ex CT dell’Italia Gianpiero Ventura che, intervistato da La Stampa, è stato ottimista.

“Ai Mondiali ci andiamo di sicuro!” ha dichiarato con forza Ventura. “Nessun consiglio a Mancini, posso soltanto fare un grande in bocca al lupo. Gli auguro di vincerli i Mondiali!”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Belfast e Ventura, un connubio non certo felice

Fa sorridere che Belfast, dove stasera si affronteranno Italia e Irlanda del Nord, e Ventura è un connubio che evoca spiacevoli ricordi agli azzurri. Escludendo la prima edizione del Mondiale, le uniche due non-partecipazioni per l’Italia si sono avute nel 1958 e nel 2018.

LEGGI ANCHE >>> L’ultima provocazione dello spavaldo Yakin che ha irritato gli italiani

Nel primo caso l’Italia perse la qualificazione proprio a Belfast nel match contro l’Irlanda del Nord. Nel secondo caso invece, nel play-off contro la Svezia che costò i Mondiali di Russia 2018, a sedere sulla panchina azzurra c’era proprio Ventura.