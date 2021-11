“Mai più”, “come tartufo su tonno”: Adani divide i tifosi dell’Italia

L’Italia pronta a tutto nel secondo tempo di Belfast, ma intanto Lele Adani divide i tifosi con il suo commento tecnico

Sofferenza e disagio, con il fantasma del 2017 che si profila da Lucerna fino a Belfast. Non è una bellissima serata, quella dell’Italia del CT Roberto Mancini, che sta soffrendo tra le mura nemiche, contro la tenace Irlanda del Nord. Il primo tempo è stato brutto, sporco e povero di occasioni, con gli azzurri che hanno faticato molto nel trovare la via della porta.

Eppure, a polarizzare i tifosi italiani è anche e soprattutto il commento tecnico di Lele Adani. L’ex Inter è in postazione per conto della ‘Rai’ e con le sue opinioni ha letteralmente spaccato in due i social nostrani.

Adani insopportabile, sembra che capisce solo lui di pallone. Mai più in telecronaca. — Adriano Silvestri (@Adriano161093) November 15, 2021

Adani divide i tifosi dell’Italia: la reazione dei social

“Insopportabile”, “Vittima del suo personaggio”. Eppure, anche: “Come tartufo sul tonno” e altri commenti positivi sulla telecronaca e commento tecnico di Lele Adani, questa sera per conto della ‘Rai’.

Insomma, mentre l’Italia soffre a Belfast e rischia di non qualificarsi al prossimo Mondiale, i social azzurri si polarizzano sulla figura dell’ex talent di ‘Sky Sport’. Intanto, la Svizzera è avanti contro la Bulgaria e lo spauracchio 2017 si fa sempre più vivo tra le fila degli azzurri.