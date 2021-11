Mancini cambia ruolo a Chiesa e lancia un segnale ad Allegri

Mancini potrebbe cambiare ruolo a Chiesa e schierarlo nuovamente nel ruolo di finto nove al centro dell’attacco azzurro in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord. Cosa potrebbe cambiare per Allegri e la Juventus

Roberto Mancini si giocherà l’accesso ai prossimi Mondiali sfidando l’Irlanda del Nord nella sfida del girone di qualificazione. Gli azzurri dovranno cercare di battere l’Irlanda e mantenere la differenza reti a proprio favori nei confronti della Svizzera.

L’Italia potrebbe qualificarsi anche in caso di stesso risultato della Svizzera (con migliore differenza reti) o in caso di pareggio e sconfitta contemporanea degli elvetici. Detto questo, Chiesa finto nove potrebbe essere una mossa intraprendente che potrebbe far riflettere anche Allegri in vista del proseguimento della stagione.

Mancini cambia ruolo a Chiesa: anche Allegri lo utilizzerà d’attaccante

Chiesa in posizione di centravanti potrebbe rappresentare un’ottima variante offensiva anche per la Juventus di Allegri. Il tecnico bianconero, in caso di stretta necessità potrebbe affidarsi all’ex Fiorentina in posizione di centravanti. Non è escluso, però che il tecnico bianconero possa stoppare sul nascere questa nuova variante tattica per dare continuità a Chiesa nel ruolo di esterno offensivo d’attacco. Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Italia, Chiesa in attacco:

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, Evans, Catchart; Dallas, McCann, S. Davis, Saville, Lewis; Magennis, Washington. Ct: Baraclough

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct: Mancini