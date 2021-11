La Premier League gongola: nuovo accordo miliardario con gli USA

La Premier League si appresta a firmare un accordo record per la vendita dei diritti TV negli USA: ben 2 miliardi di dollari.

Che la Premier League é il campionato di calcio più seguito al mondo è un dato di fatto. Non stupisce quindi che i diritti tv per vedere Ronaldo e Salah siano venduti a peso d’oro in ogni parte del globo. Ma adesso il massimo campionato inglese si appresta a battere ogni record.

I diritti tv della Premier negli USA potrebbero essere infatti venduti per ben 2 miliardi di dollari (al cambio in euro circa 1,75 MLD). Come riporta la BBC entro il 18 Novembre dovranno infatti essere chiuse tutte le offerte.

Ad oggi i diritti di trasmissione sono detenuti dalla NBC per una cifra che si aggira a circa la metà di quanto è trapelato per la nuova offerte. Però per 2022/28 sarebbero ponti a scendere in campo anche ESPN e ABC facendo quindi lievitare il prezzo di vendita.

Premier, numeri da record sui diritti tv

Solo pochi mesi fa la Premier aveva già fatto registrare un nuovo record domestico. I diritti nel Regno Unito erano infatti stati venduti per ben 5,5 MLD di euro fino al 2025 ad una rosa di emittenti composta da BBC Sport, Amazon Prime Video, Sky Sport e BT Sport.

In totale il giro d’affari della Premier si aggira su cifre superiori ai 10 MLD solo per il mercato estero. Negli ultimi anni l’interesse americano per il “soccer”, unito al gran numero di campioni in Premier e a fasce orarie non concorrenziali, hanno fatto si che la Premier si espandesse molto nel mercato statunitense. Fino ad arrivare appunto al probabile valore di 2 MLD di dollari.