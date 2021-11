Delusione Mondiale: la Svizzera passa, Italia rimandata agli spareggi

L’Italia non sfonda con l’Irlanda del Nord e deve rimandare ogni discorso: qualificata la Svizzera, Mancini e i suoi uomini ai playoff

L’Italia dovrà prolungare le sue fatiche per tentare di riscattare la mancata qualificazione del 2017 al Mondiale dell’anno successivo in Russia. La formazione di Roberto Mancini aveva bisogno di una vittoria rotonda per dormire sonni tranquilli e lasciarsi alle spalle la Svizzera. In realtà ciò non è avvenuto per due motivi: gli elvetici hanno dilagato in casa nel gioco e nel punteggio contro la Bulgaria mentre gli Azzurri non sono riusciti a scardinare la difesa dell’Irlanda del Nord. 0-0 il risultato di Belfast.

Italia, ancora bloccata la sfida con l’Irlanda del Nord. Reazioni social: “Dove vogliamo andare?”

L’Italia ha mantenuto il pallino del gioco nella prima parte di gara non riuscendo però a creare grossi pericoli dalle parti dell’estremo difensore avversaria. La pressione ha prodotto soltanto un pericolo all’8′ con Di Lorenzo, servito da Insigne. Prima dell’intervallo Chiesa ha impegnato severamente Peacock-Farrell ma era in posizione di fuorigioco.

All’inizio del secondo tempo, decisiva la parata di Donnarumma sulla conclusione di Saville (4′). Il portiere azzurro ha mantenuto in piedi l’Italia proprio nel momento in cui la Svizzera ha trovato il vantaggio con Okafor. L’1-0 degli elvetici contro la Bulgaria ha aumentato la pressione sulla formazione di Mancini che ha commesso qualche errore di troppo nella misura dell’ultimo passaggio ma anche nella costruzione della manovra.

La Svizzera nel frattempo ha trovato pure il raddoppio, aumentando le ansie dell’Italia, pericolosi poco dopo l’ora di gioco con Chiesa, servito da Berardi: pallone largo di poco.

La squadra di Mancini si è scontrata contro il muro avversario mentre da Lucerna sono continuate ad arrivare notizie della goleada dei rivali diretti per il primo posto.

La confusione è aumentata ed è stata l’Irlanda del Nord ad andare vicina alla vittoria dopo un errore di Donnarumma in uscita. Il portiere è stato salvato sulla linea da Bonucci che lo ha coperto, rimediando alla conclusione di Washington.

Alla luce dei risultati dell’ultima serata, rimane l’amaro in bocca. Questa la classifica finale del girone C: Svizzera 18; Italia 16; Irlanda del Nord 9; Bulgaria 8; Lituania 3. Per staccare il biglietto per il Mondiale in Qatar, gli Azzurri dovranno esorcizzare i fantasmi rappresentati dagli spareggi.