“Inter tra le migliori, lo vedo bene lì”: la sorpresa dall’agente del croato

L’Inter sembrerebbe ancora una volta voler puntare sul mercato croato. Nella lista di Marotta ci sarebbe Andrej Kramaric.

Quello tra l’Inter e i Balcani è un rapporto sempre molto stretto. Molti i calciatori ex jugoslavi che hanno vestito la maglia nerazzurra, soprattutto croati. La già lunga lista potrebbe però allungarsi presto.

Se Perisic e Brozovic sono alle prese con contratti dal difficile rinnovo, un altro croato potrebbe o fargli compagni o prendere il loro posto. Stiamo parlando di Andrej Kramaric, 30 enne attaccante dell’Hoffenheim.

Il suo agente, ai microfoni de L’Interista, ha rilasciato dichiarazioni che fanno ben sperare: “L’Inter è uno dei migliori club al mondo, lo vedrei bene in Italia. Farebbe senza dubbio la differenza in qualsiasi club.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Kramaric la soluzione low-cost che piace all’Inter

Kramaric d’altronde rappresenterebbe la soluzione ideale per l’Inter. Il giocatore è in scadenza nel 2022, quindi potrebbe o arrivare a prezzo contenuto a gennaio oppure essere preso comodamente a giugno a parametro zero. Un’operazione che farebbe sorridere e non poco il bilancio.

LEGGI ANCHE >>> La Premier League gongola: nuovo accordo miliardario con gli USA

Anche Inzaghi però potrebbe trovare conveniente l’innesto del croato. Innanzitutto consentirebbe all’Inter di avere un’alternativa a Dzeko. Sebbene non giovanissimo, Kramaric è un attaccante di assoluto valore, reduce da una stagione da 25 gol in Bundesliga. Un potenziale attaccante dalla rete facile, la soluzione low-cost ideale per i nerazzurri.