Fine di un’era: dopo 30 anni chiude la storica trasmissione sportiva

Svolta storica per i programmi di Mediaset. La televisione di Berlusconi ha annunciato il taglio a programmi come il Tg4 e Sportmediaset.

Sono ormai anni che Mediaset accompagna gli appassionati di sport con i suoi programmi e nelle ultime ore è emersa una situazione che avrebbe del clamoroso, portando la compagnia ad una svolta storica.

Secondo quanto riporta Fanpage.it l’emittente di Silvio Berlusconi avrebbe deciso di effettuare alcuni tagli cancellando storici programmi della compagnia e tra questi c’è anche Sportmediaset, programma che ormai da anni allieta gli spettatori verso l’orario di pranzo e nel tardo pomeriggio.

Situazione storica: non solo Sportmediaset tra i penalizzati

Sportmediaset è un programma che va in onda su Italia 1 dal 1991, conosciuto anche come Studio Sport ha da sempre accompagnato i tifosi di tutte le squadre di Serie A. Fanpage sottolinea che non saranno però gli unici a chiudere.

Tra gli altri, la Mediaset ha deciso di eliminare anche trasmissioni come Studio Aperto ed il Tg4. La compagnia ha voluto dare un taglio alle rubriche giornalistiche a causa di ascolti molto e molto bassi.