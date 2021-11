Inter, a giugno va via gratis: Marotta prova a piazzarlo a gennaio

Inter, addio di Perisic quasi certo. Marotta lavora per incassare qualcosa a gennaio, altrimenti partirà gratis in estate.

L’Inter è pronta a dire addio ad uno dei perni fondamentali delle ultime annate. Marotta ed Ausilio sono al lavoro per sistemare la rosa dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione. La dirigenza nerazzurra, però, deve fare i conti con le casse societarie e, probabilmente, non sarà possibile accontentare tutti. Simone Inzaghi, infatti, è rassegnato alla partenza di Ivan Perisic. L’esterno nerazzurro lascerà, a parametro zero, la prossima estate. A giugno, infatti, potrebbe tornare in Germania.

Calciomercato Inter, Perisic ai saluti

Ivan Perisic non rinnoverà il proprio contratto con il club milanese. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza è praticamente rassegnata all’idea di vederlo ancora in Serie A.

In ogni caso, però, Marotta ed il ds Ausilio lavorano per provare a ricavare qualcosina dalla sua partenza. Per questo motivo, infatti, secondo la rosea, non sarebbe da escludere una partenza già nella sessione di gennaio qualora venissero trovati club disposti a spendere per il suo cartellino.