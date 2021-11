Maldini ha già trovato il sostituto di Kessié: affare da 35 milioni

Il direttore tecnico del Milan Maldini ha intenzione di bloccare subito Renato Sanches per bloccare la concorrenza e dare l’addio a Kessié

Il Milan non ha nessuna intenzione di cedere a ‘ricatti’ per rinnovare i contratti dei propri calciatori. La scelta stabilita all’interno del club rossonera è ormai stata chiarita dai casi di Donnarumma e Calhanoglu. Nessuna follia per assecondare le pretese astronomiche. Le difficoltà di arrivare al rinnovo di Kessié pertanto rendono sempre più imminente la virata decisa della formazione rossonera verso nuovi obiettivi. Il primo nome è quello di Renato Sanches, che il Milan conosce bene avendolo affrontato nella passata edizione dell’Europa League. Su di lui Paolo Maldini ha concentrato la sua attenzione.

Milan, Maldini vuole chiudere subito per Renato Sanches del Lille: affare da 35 milioni per sostituire Kessié

Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023 e questo potrebbe consentire di ricevere condizioni favorevoli al termine di questa stagione vista l’imminenza della fine del contratto tra il calciatore portoghese e il club francese.

Paolo Maldini però non vuole correre rischi e secondo quanto scritto da ‘La Gazzetta dello Sport’ ha già pronta la sua strategia per evitare la concorrenza. Il Milan vuole muoversi immediatamente per Renato Sanches, già a gennaio, in modo tale da avere meno rivali e dotare Stefano Pioli del ricambio ideale per Kessié già prima della fine della stagione.

Per strapparlo ai francesi, che sono attualmente secondi nel girone G di Champions League e dunque hanno buone chance di passaggio del turno, i rossoneri dovranno mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Un investimento importante che il club milanista appare intenzionato ad affrontare.

Il calciatore portoghese in questa stagione ha giocato otto partite tra campionato e Champions League, firmando un assist. Il suo contributo in termini di presenza è stato limitato da un infortunio al menisco che lo ha tenuto fuori dal campo tra la seconda parte d’agosto e la fine di settembre.