Donnarumma-Navas, colpo di scena al Psg: “Chiederà la cessione”

Continuano i rumors riguardo i portieri del Psg. Il rivale di Donnarumma, il costaricano Keylor Navas ha chiesto la cessione.

Nella prima parte di stagione il Psg ha vissuto un continuo dualismo tra il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma e l’esperto portiere nord-americano Keylor Navas. Dopo una parte iniziale difficile l’ex calciatore del Milan ha ritrovato certezze ed ha pian piano acquisito la titolarità con l’ex portiere del Real Madrid invece messo più da parte.

In società sembrano voler puntare forti sul calciatore della Nazionale azzurra e nei prossimi mesi questo trend potrebbe puntare con Pochettino che potrebbe dare la totale titolarità a Donnarumma.

Donnarumma attende, Keylor Navas potrebbe chiedere la cessione

Il giornalista qatariota Mohammed Al Kaabi ha dato importanti aggiornamenti sulla questione ed ha affermato che Keylor Navas sta seriamente pensando di chiedere la cessione al termine della stagione, alla ricerca di una squadra che possa concedergli uno spazio maggiore.

Per Keylor Navas non si tratterebbe di una ‘prima volta’. L’estremo difensore, nel corso della sua esperienza al Real Madrid, chiese la cessione dopo l’arrivo in squadra del portiere belga Courtois.