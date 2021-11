Le cene con Cristiano Ronaldo? Che noia! Il retroscena raccontato da un ex calciatore della Juventus che ha ricordato un particolare invito.

Da qualche mese ormai la Juventus è orfana di quel Cristiano Ronaldo che tanto ha fatto sognare i tifosi. Un addio doloroso, sottovalutato all’inizio da molti ma che dopo qualche mese ha dato l’effettiva contezza di quella che è la perdita di un giocatore importante come il portoghese.

Ed allora cosa resta di quel numero 7 bianconero? Di sicuro l’ideale di un atleta sensazionale, un giocatore in grado di spostare gli equilibri in maniera netta e concreta, ma anche l’idea di un attaccante con delle abitudini che vanno ben oltre quelle di un normale atleta. Cosi è nato il mito di Ronaldo, calciatore dalle doti straordinarie ma anche dedito ad una vita molto particolare per raggiungere i suoi obiettivi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cristiano Ronaldo, il retroscena raccontato da Evra

E’ successo già diverse volte che giocatori raccontassero la vita di Cristiano all’interno della sua sfera da calciatore-atleta. E sono sempre emersi retroscena molto particolari riguardo la sua vita e le sue abitudini. Ed anche in casa Juve, ovviamente, è rimasto tanto in termini di episodi particolari, degni di essere raccontati.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Roma, l’annuncio di Tiago Pinto scontenta Mourinho

Nelle ultime ore ci ha pensato anche Patrice Evra, ex giocatore della Juventus, che ha raccontato un aneddoto riguardo una cena vissuta insieme a Cristiano: “Quando mi ha invitato a pranzo… non era un vero pranzo, perché da Cristiano farai uno dei pranzi più noiosi della tua vita; praticamente si tratta di insalata, pollo semplice e acqua”, le parole dell’esterno francese.

“Non c’era nemmeno l’acqua frizzante. A un certo punto voleva andare in palestra, cosi gli ho detto ‘Fratello, abbiamo appena finito un allenamento, perché dobbiamo fare un’altra sessione di allenamento?'”, ha poi concluso Evra.