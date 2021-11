Sorpresa Juventus, a gennaio arriverà anche un nuovo difensore

Nuovo difensore a gennaio per la Juventus. Le precarie condizioni fisiche di Chiellini potrebbero accelerare i piani della dirigenza bianconera

Caccia a un nuovo centravanti, ma occhi puntanti anche sulla possibile sorpresa in difesa. Le precarie condizioni fisiche di Chiellini potrebbero spingere la dirigenza bianconera a valutare un nuovo affondo su un centrale difensivo. Sarà caccia a un difensore giovane e dai margini di crescita notevoli e che per il momento accetti serenamente la panchina.

Piace Milenkovic della Fiorentina, ma il recente rinnovo con la Viola avrebbe fatto lievitare la sua valutazione contrattuale. Più complicato arrivare a Rudiger del Chelsea, sia per la fitta concorrenza europea, sia per l’età anagrafica del giocatore, non in linea con i piani del futuro juventino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, nuovo difensore a gennaio: Rugani può dire addio

A prescindere dalle strategie di mercato della Juventus, Rugani potrebbe dire addio ai bianconeri già nella prossima finestra di mercato invernale per avere l’opportunità di giocare con più costanza e continuità. Il difensore piace alla Lazio di Sarri, ma attenzione anche al sondaggio del Genoa e della Sampdoria.

LEGGI ANCHE >>> Juve, la Fiorentina ha altri piani per Vlahovic: la decisione di Commisso

In caso di addio di Rugani, quindi, non è escluso che la Juventus possa puntare sicuramente sull’arrivo di un nuovo difensore o addirittura due. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.