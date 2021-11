Le Nazionali ‘azzoppano’ la Juventus: “Ufficiale la lesione muscolare…”

Juventus, adesso è ufficiale la lesione muscolare per il pupillo di Massimiliano Allegri: il comunicato dei bianconeri

La sosta per le Nazionali, spesso, non è foriera di belle notizie. Soprattutto in un periodo dell’anno come questo, dove il calendario da fitto si fa fittissimo. E i grandi delle top d’Europa sono costretti agli straordinari anche con le rispettive selezioni.

Lo sa bene la Juventus, che prima ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Bentancur e Dybala (per l’argentino, mica tanto) e poi ‘maledetto’ le Nazionali per le condizioni di Federico Bernardeschi: il bianconero è uscito ieri malconcio dalla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, preoccupando anche lo staff medico della vecchia Signora.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Adani severo con Insigne: il duro commento in diretta

Juventus, tegola Bernardeschi: ufficiale la lesione muscolare

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Federico Bernardeschi presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli”. Così, la Juventus ha reso noto l’esito degli esami strumentali, alla quale l’esterno bianconero e della Nazionale si è sottoposto al suo rientro a Torino.

Una brutta tegola per Allegri e la Vecchia Signora, già in piena emergenza nel reparto avanzato. E che al rientro dalla sosta saranno alla presa con un tris di partite di assoluta difficoltà (contro Lazio, Chelsea e Atalanta). Tre gare dove il tecnico livornese dovrà attingere al massimo dalla propria rosa e dalla propria ‘fantasia’ tattica per sopperire alle tante assenze.