Napoli, rivoluzione terzino: il sostituto di Ghoulam può arrivare a gennaio

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro che possa essere l’alternativa a Mario Rui: Giuntoli prepara l’affondo per Reinildo e Parisi

Il Napoli setaccia il calciomercato alla ricerca di un terzino sinistro che possa competere con Mario Rui. Cristiano Giuntoli sembra orientato a piazzare il nuovo innesto già a gennaio. Le difficoltà di Ghoulam acuiscono la necessità della formazione napoletana di avere le garanzie necessarie per affrontare una stagione esigente nel miglior modo possibile. Ecco allora che ‘La Gazzetta dello Sport’ propone due alternative per Luciano Spalletti.

Napoli, Giuntoli ha due opzioni per il ruolo di terzino sinistro: due ricambi per Spalletti, Reinildo e Parisi

Il primo nome nella lista del Napoli è quello di Reinildo Mandava, esterno mancino che i partenopei hanno già cercato in estate. La dirigenza azzurra è interessata al calciatore del Mozambico sotto contratto con il Lille. Con i francesi, la società di De Laurentiis ha già chiuso il passaggio di Osimhen nel recente passato per cui i rapporti sono ottimi. Il laterale ha un contratto in scadenza a giugno pertanto cederlo a gennaio può essere l’unico modo per il club francese per monetizzare dalla sua partenza. Un piccolo indennizzo potrebbe consentire al Napoli di tamponare all’esigenza del terzino sinistro.

L’altro nome presente sul taccuino di Giuntoli è quello di Fabiano Parisi, giovane terzino che ha da poco rinnovato il suo contratto con l’Empoli. Il 21enne si è legato alla società toscana fino al 2025. Il Napoli pensa a lui soprattutto in ottica futura.

Anche in questo caso il Napoli potrebbe trovare una corsia preferenziale legata al passato. Con l’Empoli, infatti, ha chiuso l’operazione per il passaggio nel club partenopeo di Giovanni Di Lorenzo. Parisi si è imposto rapidamente, dopo due stagioni molto positive all’Avellino tra Serie D e C. Nel passato campionato è stato uno dei protagonisti della promozione dei toscani con cui ora si è affacciato in Serie A.