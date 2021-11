Juventus, compromesso con Raiola per il colpo di mercato

Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo. Andrea Agnelli ha un super alleato: compromesso con Mino Raiola.

La Juventus di Andrea Agnelli inizia già a pianificare le prossime sessioni di calciomercato. Il club bianconero è al lavoro, visto l’avvio di stagione piuttosto negativo, per iniziare un nuovo ciclo e mettersi alle spalle la fine del 2021. Massimiliano Allegri chiede una squadra competitiva su tutti i fronti. Per far sì che tutto vada per il verso giusto, la Juventus ha un alleato: Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, accordo con Raiola

Il super procuratore è in ottimi rapporti con i bianconeri. Per l’immediato futuro, il club piemontese potrebbe mettere in atto un vero e proprio compromesso con l’agente. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il rinnovo di de Ligt è ancora in fase di trattativa. Con un contratto in scadenza nel 2024, si potrebbe pensare momentaneamente ad un mini rinnovo di un sola stagione, fino al 2025.

Il motivo? In questo momento storico la Juve non ha liquidità per alzare l’ingaggio dell’olandese. Raiola, disposto ad accettare il rinnovo di una sola stagione, chiede, però, di abbassare la clausola rescissoria del difensore rispetto agli attuali 120 milioni di euro.