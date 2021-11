Juve, che guaio: piomba il Newcastle sull’obiettivo di gennaio

La Juve avrebbe trovato in Aurelien Tchouameni il rinforzo perfetto per il centrocampo. Ma sul giocatore rischia di scatenarsi un’asta.

I problemi a centrocampo della Juve sono noti. Per questo al dirigenza sta cercando di muoversi con relativo anticipo per non farsi trovare impreparata a gennaio. Sono infatti già diversi i nomi che circolano sulla scrivanie dei dirigenti bianconeri. Uno su tutti quello di Aurelien Tchouameni.

Il giovane centrocampista francese del Monaco, già stabilmente nel giro della nazionale transalpina, rappresenta uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo. Classe 2000, ma già con diverse stagioni in Ligue 1. L’innesto ideale per un club, la Juve, che cerca di ringiovanire la rosa senza perdere qualità.

Naturale però che sul giocatore ci sia la file. Sono tantissimi i club che hanno messo gli occhi sul ragazzo. Oltre alla Juventus anche Psg, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Liverpool hanno mostrato il loro interesse per Tchouameni.

Tchouameni, occhio ai petrodollari del Newcastle

A scompigliare ancora di più i piani della Juve si sono messi anche gli sceicchi del Newcastle. Dopo aver dichiarato spese folli nei prossimi mercati, i nuovi proprietari dei Magpies, stando a quanto riporta El Nacional, avrebbero messo in cima alla lista proprio Tchouameni.

Un problema serio per la Juve e per le altre pretendenti che adesso rischiano di trovarsi in un’asta a rialzo contro i petrodollari del Newcastle. In tutto a ciò a gongolare è il Monaco, ben felice di alimentare tale asta, pronto a privarsi del suo talento a peso d’oro.