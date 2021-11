“Da quando è a Torino gli parlano alle spalle”: l’incredibilità su Ramsey e sul suo soggiorno alla Juventus, dall’ex compagno all’Arsenal

Da quando è arrivato alla Juventus, non ha certo rubato i cuori della piazza. E soprattutto, un posto di rilievo nelle gerarchie dei diversi allenatori che si sono succeduti alla Continassa. Insomma, l’esperienza bianconera di Aaron Ramsey non sta proseguendo nel migliore dei modi, con l’ex Arsenal tra i principali indiziati per una partenza nella prossima sessione di mercato.

E in un periodo in cui serve monetizzare per reinvestire e rinforzare la rosa, un nome ancora spendibile come quello del centrocampista gallese, può essere una piccola manna per la dirigenza della Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Sarebbe stato un problema…”, Pioli e il retroscena sul ‘suo’ Milan

“Da quando è a Torino gli parlano alle spalle”: Walcott e il retroscena su Ramsey

E quello tra Ramsey e l’ambiente Juventus è un rapporto mai sbocciato, come racconta anche dall’ex compagno Theo Walcott (a lungo all’Arsenal con il gallese): “Da quando è andato a Torino, in molti non fanno altro che parlare alle sue spalle. E lo fanno senza aver visto abbastanza per poter commentare”.

Di qui, Walcott continua: “Una parte di me, sarebbe contenta di rivedere Ramsey all’Arsenal. Proverò a tormentarlo di telefonate e vedrò di scoprire se sarà qualcosa di possibile o meno”, ha chiuso scherzando l’ex Gunners, ai microfoni di ‘TALKsport’.