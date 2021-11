Rebic e Giroud insidiano Leao e Ibra: le mosse di Pioli

Rebic e Giroud potrebbero stravolgere i piani offensivo del Milan di Pioli. L’attaccante croato contenderà una maglia da titolare a Leao già dalla prossima giornata. Occhio anche al pressing del francese su Ibra

Le nuove mosse di Pioli per l’attacco del Milan potrebbe stravolgere il tema tattico rossonero. La sensazione è che il ritorno di Rebic potrebbe cambiare le gerarchie offensive sulla fascia sinistra. L’attaccante croato proverà a contendere una maglia da titolare a Leao, ma non è escluso che Pioli decida di gestire i due attaccanti con una costante staffetta.

Occhio anche al possibile ballottaggio Ibra-Giroud, con l’attaccante svedese insidiato dal centravanti francese. Anche in questo caso Pioli potrebbe alternarli con costanza e in base ai possibili impegni ravvicinati, anche se il centravanti svedese, per il momento, resta in netto vantaggio sull’ex Arsenal.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rebic sfida Leao per una maglia da titolare: il piano di Pioli

Quali saranno le mosse di Pioli in vista del match tra Fiorentina-Milan? Non è escluso che il tecnico rossonero, possa puntare su Rebic dal primo minuto per concedere un turno di riposo a Leao, reduce da un inizio di stagione decisamente impegnativo.

LEGGI ANCHE >>> Italia, lo spauracchio degli spareggi: si completa il quadro dei play-off

Rebic in vantaggio su Leao e Ibrahimovic in vantaggio su Giroud: questa la possibile doppia mossa di Pioli in occasione della 13^ giornata contro la Fiorentina. Sono attese conferme nel corso dei prossimi giorni.