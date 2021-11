Niente Mondiale per lui, ma il PSG può ‘sorridere’ per l’azzurro

Buone notizie per il PSG di Mauricio Pochettino in vista della partita di Ligue 1 prevista contro il Nantes: Verratti torna in gruppo.

Buone notizie per il PSG che, guidato da Mauricio Pochettino, dovrà affrontare il Nantes sabato 20 novembre alle ore 17:00. Nel match di Ligue 1, infatti, il Paris Saint-Germain sperava di recuperare (e potrebbe effettivamente avvenire) Marco Verratti. L’azzurro non ha potuto raggiungere neppure l’Italia nelle sfide contro la Svizzera e l’Irlanda Del Nord a causa di un infortunio rimediato lo scorso 24 ottobre.

PSG, Verratti torna ad allenarsi in gruppo: ottimismo sulle sue condizioni

Marco Verratti, lo scorso 24 ottobre, aveva rimediato un infortunio nel corso della sfida tra PSG e Olympique Marsiglia. Problema questo che l’ha costretto a restare fermo per quasi un mese e che non gli ha permesso neppure di raggiungere il gruppo azzurro per i difficili match affrontati dalla Nazionale Italiana nelle qualificazioni al Mondiale del 2022.

Ora, però, Pochettino, e con lui tutto il ‘suo’ PSG, può sorridere perché, nel corso della giornata odierna, Marco Verratti è tornato ad allenarsi in gruppo al centro sportivo di Ooredoo. Sembra dunque esserci ottimismo per la sua convocazione per la sfida contro il Nantes di sabato. Insieme a Verratti, inoltre, torna in gruppo anche Presnel Kimpembe, fermato in precedenza da un infortunio al bicipite femorale nella sfida contro il Lipsia.