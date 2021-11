Balotelli, Mourinho e la ‘difesa’ che non ti aspetti: “A Roma…”

Mourinho sta incontrando qualche difficoltà nel suo avvio di stagione alla Roma. A difendere il tecnico ci ha pensato però Mario Balotelli.

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Lungi dal definire disastroso l’avvio giallorosso, in molti però si attendevano un avvio più deciso da parte del tecnico portoghese.

A fronte di diversi malumori, a spezzare una lancia a favore di Mourinho ci ha però pensato, in maniera anche un po’ inaspettata, Mario Balotelli. A dispetto del rapporto di odio e amore che ha caratterizzato la convivenza tra i due all’Inter, Balotelli ha voluto prendere le parti del suo ex tecnico durante una diretta a OWCsport.

“Dategli tempo!” ha dichiarato l’attuale attaccante dell’Adana Demirspor. “È arrivato solo da pochi mesi. Ha sempre dimostrato di saper vincere anche quando non aveva a disposizione la squadra più forte. Al Porto non aveva tanti campioni, eppure ha vinto la Champions League!”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Balotelli e il rapporto con Mourinho: “Quante falsità”

“Con tutto il rispetto per la Roma, ma uno come lui te lo aspetti al Real o al Bayern” ha continuato Balotelli. “Poi a me la Roma piace tantissimo, anche la Lazio.” Poi ha voluto chiarire il suo rapporto con Mourinho: “A differenza di quello che dicono tutti, ho un rapporto bellissimo con Mourinho. Ci siamo anche sentiti di recente.”

LEGGI ANCHE >>> Juventus, attenzione all’annuncio di Dybala: “È il mio sogno”

In precedenza, nel corso della stessa diretta Balotelli aveva anche toccato altri punti, tra cui un suo ritorno in Italia, solo però in una squadra in particolare, e le voci di un suo possibile ritorno con la maglia della nazionale italiana.