“Serie A, voglio questo club”: no ad Inter e Milan, Balotelli spiazza

Balotelli, nel corso di un’intervista, rivela in quale squadra gli piacerebbe giocare in Serie A rivelando un retroscena di mercato.

Il primo obiettivo è quello di tornare ad indossare la maglia della Nazionale, in modo tale da partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar. Il secondo, invece, è quello di trasferirsi in una squadra che gli è sempre stata nel cuore: il Napoli di Luciano Spalletti. A rivelarlo è stato lui stesso, nel corso di un’intervista rilasciata in diretta social al canale OWC Sports.

Napoli, Balotelli si candida: le sue parole

“Se dovessi tornare in Italia mi piacerebbe giocare a Napoli, l’ho sempre detto. Negli anni passati ci sono state anche trattative, ma non sono mai andate a buon fine. Chiaramente Napoli mi piacerebbe anche perché c’è mia figlia”. L’attaccante, attualmente in forza all’Adana Demirspor, finora si è reso protagonista di un buon campionato: 5 gol e 2 assist in 13 apparizioni, per un totale di 850 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco.

Un bottino che l’attaccante intende migliorare per aumentare le sue chance di esserci in occasione dei play-off. “Sarebbe un sogno per me. Partirei a piedi dalla Turchia adesso se sapessi di essere tra i convocati azzurri a marzo. Con Mancini abbiamo un rapporto aperto, lui mi ha detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l’ho sentito ultimamente? Sì”.