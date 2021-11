Juventus, attenzione all’annuncio di Dybala: “È il mio sogno…”

Juventus, attenzione all’annuncio di Paulo Dybala: le parole dell’argentino nel corso dell’intervista concessa a ‘L’Offciel’

Dopo una stagione da separati in casa, il futuro di Paulo Dybala e di quello della Juventus appaiono completamente diversi. Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, l’ex Palermo ha ritrovato il suo ‘mentore’ e un ruolo di primo rilievo nell’undici bianconero. E non solo: anche nello spogliatoio, il peso della ‘Joya’ risulta cresciuto esponenzialmente.

Juventus, senti Dybala: “Sogno di vincere la Champions”

“Sono arrivato in Italia con il Palermo, adesso sono felice di essere alla Juventus e di aver segnato oltre 100 gol”, ha spiegato in una lunga intervista concessa a ‘L’Officiel’, il fuoriclasse argentino. “Adesso, ho ancora molti obiettivi da raggiungere e da realizzare”, ha spiegato Dybala spostandosi sul proprio futuro prossimo.

Di qui, Dybala continua sui propri piani per l’avvenire: “Vivo sempre pensando agli obiettivi che vorrei raggiungere. Punto a crescere ancora come uomo e come persona, ed essere sempre più un calciatore importante per la Juventus. Voglio vincere tanto con la Nazionale e con il mio club. Il mio sogno è vincere un Mondiale con l’Argentina, ma anche vincere la Champions League. E lavoro ogni giorno per far sì che questi risultati diventino realtà”.