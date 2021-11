“Resti?”: Inter, Brozovic sorprende il giornalista su Instagram

Il centrocampista nerazzurro dell’Inter Marcelo Brozovic risponde su Instagram alla domanda di Biasin dicendo di voler restare in nerazzurro

Un nuovo mondo per comunicare, attraverso i social. Marcelo Brozovic ha comunicato la sua scelta di restare all’Inter rispondendo al messaggio privato di Fabrizio Biasin che ha utilizzato ‘Instagram’ per fargli la domanda che tutti i tifosi gli avrebbero voluto fare sapendo che il suo contratto con l’Inter scade a giugno 2022.

Inter, Brozovic sorprende il giornalista su Instagram e giura amore ai nerazzurri: “Resti? Sì”

Marcelo Brozovic ha giurato fedeltà all’Inter. Lo ha fatto rispondendo su ‘Instagram’ alla domanda del giornalista Fabrizio Biasin che lo aveva ‘avvicinato’ in privato.

‘Ciao Marcelo, provo a realizzare una cosa impossibile nell’era della comunicazione moderna tra giornalisti e calciatori: io faccio una domanda, tu rispondi senza dover chiedere il permesso a nessuno.’, ha esordito il giornalista.

Nel messaggio si arriva poi al nocciolo della questione. Biasin chiede: ‘Il tuo desiderio è restare all’Inter?’. La risposta di Brozovic non lascia spazio a dubbi. ‘Sì’, scrive in maniera secca il centrocampista croato che testimonia così come la sua volontà sia quella di restare nel club nerazzurro pure nella prossima stagione.

Il 29enne di Zagabria fino a questo momento si è rivelato un tassello fondamentale di Simone Inzaghi. Il neo tecnico interista non ha mai rinunciato a lui. Brozovic, infatti, è sempre partito titolare in tutte le partite disputate fino a questo momento, sia in Serie A sia in Champions League.

Il calciatore è arrivato all’Inter nel 2016. I nerazzurri lo hanno prelevato dalla Dinamo Zagabria per 5 milioni di euro. Il calciatore è stato molto vicino a lasciare l’Inter durante l’era Spalletti. Era già pronto per trasferirsi al Siviglia, poi però tutto è cambiato.