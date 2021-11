Inter, che storia: da eroe del Triplete a presidente della Federcalcio

Samuel Eto’o, da eroe e indiscusso protagonista del Triplete con l’Inter, ora potrebbe diventare presidente della Federcalcio.

Samuel Eto’o è stato, senza alcun dubbio, uno degli eroi indiscussi del successo del Triplete conquistato dall’Inter. Il 22 maggio del 2010, nella stagione in cui i nerazzurri conquistarono anche lo scudetto e la Coppa Italia, ha rappresentato una notte magica per la squadra allora guidata da José Mourinho.

Ogni tifoso nerazzurro, anche in quell’occasione, non potrà mai dimenticare ciò che è stato dunque Eto’o per l’Inter, specialmente in quella notte. Ad ogni modo, l’attaccante si è ritirato dal calcio giocato nel 2019, dopo aver trascorso alcuni anni in Premier League e poi fuori dall’Europa. Oggi, però, Eto’o ha un nuovo obiettivo davanti a sé.

Federcalcio del Camerun, Eto’o ha presentato la candidatura per diventarne presidente

Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, Samuel Eto’o ha annunciato quello che sarebbe il suo progetto ma anche, in un certo senso, il suo sogno per il futuro. Nel 2018 si era già impegnato tra le fila della Federcalcio del Camerun, sostenendo il presidente uscente, Seidou Mbombo Njoya, costretto dal CAS a dimettersi.

Adesso, però, l’impegno dell’ex giocatore dell’Inter vuole farsi ancora più concreto. Per questo motivo ha scritto su ‘Twitter’: “Oggi ho presentato ufficialmente la mia candidatura per le prossime elezioni federali. Sono onorato di poterlo fare e spero di poter aiutare a riformare la federazione e portare il nostro amato sport a un livello migliore“.