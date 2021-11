Atalanta, grande notizia per Gasperini: novità sul rientro del big

C’è ottimismo in casa Atalanta per quanto riguarda le condizioni di Robin Gosens: torna ad allenarsi in gruppo.

Robin Gosens manca tra le fila dell’Atalanta dall’ormai lontano 29 settembre. Nel match di Champions League giocato dalla ‘Dea’ contro lo Young Boys, infatti, l’esterno sinistro è stato costretto a lasciare il campo visibilmente dolorante. Gli esami svolti nei giorni successivi avevano poi confermato una lesione di 3° grado al bicipite femorale della coscia destra.

Un infortunio, quindi, non da poco il suo che l’ha costretto a restare lontano dal campo di gioco per diverso tempo, circa due mesi. Ora, però, è arrivato un comunicato ufficiale dell’Atalanta, sulle sue condizioni, che fa ben sperare per l’imminente ritorno.

Atalanta, novità importante sul ritorno di Robin Gosens

È arrivato, anche questo pomeriggio, il comunicato ufficiale, diramato dall’Atalanta tramite i propri canali ufficiali dopo gli allenamenti svolti al Centro Bortolotti. Con esso, oggi, è stata riferita anche un’importante e tanto attesa novità su quelle che sono le condizioni di Robin Gosens: “Pomeriggio di lavoro per i nerazzurri che stanno preparando il prossimo impegno di campionato contro lo Spezia per la 13ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Gosens ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo“.

Un rientro tanto atteso, quello di Gosens, che oggi inizia davvero a concretizzarsi. Il suo ritorno in campo sarà graduale e probabilmente non ci sarà sabato 20 novembre alle ore 15:00 contro lo Spezia ma la speranza di Gasperini è quella che possa ritrovare qualche minuto di gioco già in Champions League martedì 23 novembre, proprio contro lo Young Boys, o comunque in Serie A contro la Juventus il 27 novembre.