“Sto bene”: Juve, Allegri sorride in vista della Lazio

Allegri potrebbe tirare un sospiro di sollievo in vista di Lazio-Juve: Dybala ha svolto ulteriori esami e ha dichiarato di stare bene.

Paulo Dybala è rientrato a Torino dopo gli impegni affrontati con l’Argentina in vista dei Mondiali in Qatar. Proprio durante la sosta per gli impegni della Nazionale, l’attaccante bianconero aveva lasciato il campo dopo aver accusato un fastidio muscolare contro l’Uruguay lo scorso 13 novembre. Il problema ha messo immediatamente in allarme la Juventus che ha potuto oggi rendersi conto da vicino di quelle che sono le condizioni fisiche del suo giocatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Dybala ai tifosi dopo gli accertamenti medici: “Sto bene”

Nel corso del pomeriggio odierno, quindi, Paulo Dybala si è sottoposto ad accertamenti medici per comprendere quella che è effettivamente l’entità del problema muscolare accusato in Nazionale. Al JMedical, dunque, ha svolto tutte le visite mediche del caso e ora Massimiliano Allegri spera di poterlo portare con sé nella Capitale, dove i bianconeri affronteranno la Lazio sabato alle ore 18:00.

LEGGI ANCHE >>> PSG, finalmente caso risolto: arriva l’annuncio per il big

Gia da un primo esito sembrerebbe che l’entità dell’infortunio sia meno grave di quanto previsto. In ogni caso, una volta terminati gli accertamenti, Paulo Dybala al di fuori del JMedical ha incontrato e salutato i tifosi. Tra una fotografia e un autografo gli è stato perciò chiesto “Come stai? Come sta la gamba” e l’argentino ha risposto tranquillo: “Sto bene grazie. La gamba bene, bene“. C’è dunque fiducia in casa Juve per un suo recupero immediato.