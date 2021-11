Il gesto di Lozano nel cuore della notte per fare pace con i tifosi

Lozano, travolto dalle polemiche nate in seguito alla sua intervista di ieri, fa retromarcia e giura fedeltà al Napoli.

Le sue parole di ieri, rilasciate alla Tv ‘Azteca Deportes’, hanno suscitato molto clamore in casa Napoli. “La verità è che mi piacerebbe andare in un club più grande”, firmato Hirving Lozano il quale, travolto dalle inevitabili polemiche, ha poi ritrattato facendo marcia indietro e giurando di voler restare ancora a lungo alla corte di Luciano Spalletti. Lo ha fatto, attraverso un post su Instagram pubblicato quando in Messico erano le ore 21 (corrispondenti alle 4 del mattino in Italia).

Napoli, la retromarcia di Lozano: le sue parole

“A volte le mie parole possono essere prese dal contesto reale e qualcuno con un desiderio diverso da quello di dare l’interpretazione corretta, volenti o nolenti, le travisa. Non è mia intenzione chiarire o ritrattare qualcosa che non ho detto. Mi interessa di più che i fatti parlino da soli. Questi i fatti: io vivo a Napoli, i miei figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli, gli amici di mia moglie sono napoletani, i miei vicini e amici sono napoletani, i momenti più belli della mia vita recente sono passati a Napoli”.

Lozano, finora, è stato protagonista di una stagione in chiaroscuro: appena 3 gol e 2 assist in 16 apparizioni complessive. Troppo poco, per un giocatore che nell’ultimo campionato era apparso a tratti incontenibile. La concorrenza di Matteo Politano, chiaramente, lo sta condizionando tuttavia non lo porterà a lasciare Napoli. O almeno, nel breve periodo. “Lo devo ai tifosi del Napoli e trovo nella loro fedeltà motivo sufficiente per lasciare anima, vita e cuore in campo ogni volta che indosso la maglia del Napoli. Oggi gioco per il Napoli e mentre lo faccio, che spero sarà per molto tempo, non lo farò semplicemente perché è una squadra di calcio. Lo farò perché il Napoli è dove vivo e dove sono felice, è casa mia e la difenderò a tutti i costi”. Basterà per fare pace con i tifosi azzurri?