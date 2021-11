PSG, finalmente caso risolto: arriva l’annuncio per il big

Dalla Francia arriva l’annuncio: Sergio Ramos potrebbe esordire nelle fila del PSG contro il Nantes sabato 20 novembre.

Dalla Francia arriva l’annuncio e questa volta sembrano esserci maggiori certezze. Secondo il quotidiano francese ‘L’Equipe’, infatti, Sergio Ramos sarebbe finalmente pronto ad esordire con il PSG, squadra che ha acquisito le sue prestazioni sportive la scorsa estate. Potrebbe, dunque, arrivare la prima convocazione con il gruppo in vista della sfida che il Paris Saint-Germain affronterà il pomeriggio di sabato 20 novembre contro il Nantes.

PSG, l’annuncio su Sergio Ramos: può essere convocato contro il Nantes

Secondo quanto riferito, quindi, da ‘L’Equipe’, sembra esserci ora ottimismo sulle condizioni di Sergio Ramos. Arrivato al PSG l’8 luglio 2021 a titolo gratuito, dopo essere rimasto svincolato dal Real Madrid, lo spagnolo ancora non ha trovato alcun minuto di gioco a causa di problemi fisici. Nelle ultime ore, però, è anche tornato ad allenarsi in gruppo.

C’è perciò ottimismo per il Paris Saint-Germain e per Mauricio Pochettino, che può così ritrovare una personalità e un calciatore importante all’interno del proprio reparto difensivo. Sergio Ramos infatti non mai è stato convocato fino ad ora per circa quattro mesi e adesso sembra aver finalmente superato il momento di grande difficoltà. La sfida di Ligue 1 che il PSG giocherà sabato pomeriggio contro il Nantes potrebbe rappresentare il suo ritorno tra i nomi dei convocati.