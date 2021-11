Il big verso il rinnovo? Il Milan ha già fissato l’incontro con l’agente

Potrebbero esserci importanti novità in arrivo per il rinnovo del difensore con il Milan: incontro fissato con l’agente.

Sembra essere ormai vicino l’incontro previsto tra il Milan e Mino Raiola, agente di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero, infatti, ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Il suo nome era apparso la scorsa estate tra i possibili giocatori cedibili, sulla piazza del calciomercato, ma ora sembra piuttosto propendere per una permanenza al Milan, di cui ha anche l’onore e l’onere di essere capitano.

AC Milan have a meeting scheduled with Mino Raiola to talk about Alessio Romagnoli’s contract [current one expires in 2022]. Still no updates on Kessié side. 🔴 #ACMilan

Milan will also announce contract extension for manager Stefano Pioli until June 2024 in the next few days.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2021