“Delirio…”: attacco durissimo a Buffon e Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico, ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’ su ‘Rai Radio 1’, ha rilasciato un’intervista in merito a Gianluigi Buffon e a quella che sarebbe secondo lei l’ultima possibilità per il marito di partecipare ai Mondiali in Qatar, competizione a cui l’Italia aspira ancora a qualificarsi. Le ambizioni del portiere ex Juve sono chiare e sua moglie le ha rivelate pubblicamente. Le sue parole, però, hanno provocato la ‘reazione’ del giornalista Paolo Bargiggia.

Mondiali, Bargiggia sulle parole di Ilaria D’Amico: “Siamo al delirio!”

Ilaria D’amico, in trasmissione a ‘Un Giorno da Pecora’ su ‘Rai Radio 1’, ha parlato così di suo marito Gianluigi Buffon: “Sarebbe un primato italiano. Lui potrebbe essere l’unico giocatore al mondo ad aver fatto sei mondiali, però bisognerà vedere se ci sono volontà e condizioni. Non dipende tutto da Gigi”.

Le sue parole, però, non sono state particolarmente apprezzate dal giornalista Paolo Bargiggia che sul proprio profilo ‘Twitter’, ritwittando appunto un articolo in cui erano state riportate le dichiarazioni della D’Amico, ha commentato in modo secco e diretto con la frase: “Siamo al delirio!“.