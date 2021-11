Probabili formazioni e infortunati 13^ giornata: la decisione su Dybala

Tutte le probabili formazioni della 13^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Atalanta-Spezia, poi a seguire la super sfida tra Lazio-Juventus, in programma sabato alle ore 18:00

Tutto pronto per l’inizio della 13^ giornata di Serie A. Occhi puntato sulla doppia super sfida tra Lazio-Juventus e Inter-Napoli. I nerazzurri dovranno fare a meno dell’infortunato De Vrij. Dubbio Dybala per Allegri. Massima attenzione anche alla super sfida tra Fiorentina-Milan, in programma sabato sera alle 20:45.

Probabili formazioni 13^ giornata Serie A 2021/2022

ATALANTA-SPEZIA

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Kiwior, Erlic, Bastoni; Kovalenko, Sala; Strelec, Maggiore, Gyasi; Nzola.

LAZIO-JUVENTUS

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kean, Morata.

FIORENTINA-MILAN

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud.

SASSUOLO-CAGLIARI

Sassuolo (4–3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Defrel, Raspadori.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nández, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

BOLOGNA-VENEZIA

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow.

Venezia (4-4-1-1): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnogoj, Busio, Ampadu, Kiyine; Aramu; Okereke.

SALERNITANA-SAMPDORIA

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L.Coulibaly, Obi, Kastanos; Ribery; Djuric, Gondo.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Dragusin, Colley, Augello; Depaoli (Askildsen), Ekdal, Thorsby, Candreva; Gabbiadini, Quagliarella.

INTER-NAPOLI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

GENOA-ROMA

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Bianchi.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham.

HELLAS VERONA-EMPOLI

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tamèze, Veloso, Casale; Barak; Simeone, Caprari.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkowski; Henderson; Pinamonti, Di Francesco.

TORINO-UDINESE

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto.

Infortunati Serie A 13^ giornata: ancora fuori Ramsey

Nuovo stop per Ramsey, il quale potrebbe saltare la sfida tra Lazio-Juventus a causa di un nuovo fastidio muscolare. Non ci sarà nemmeno Dybala per la sfida contro i biancocelesti. Nell’Inter, come noto, non ci sarà De Vrij, fermo ai box per un guaio muscolare. Il Milan, invece, dovrà fare a meno di Calabria e di Messias, quest’ultimo ancora alle prese con una lesione muscolare.