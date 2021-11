Dopo Donnarumma anche Kessie potrebbe lasciare il Milan per il PSG. Al suo posto i rossoneri puntano un ex Udinese: Fofana.

Questa estate potrebbe svilupparsi un interessante triangolo di mercato tra Milano e la Francia. Non è un mistero infatti che il Milan sta incontrando parecchie difficoltà circa il rinnovo del contratto di Franck Kessie.

Nonostante un cauto ottimismo di facciata da parte della dirigenza del Milan, Kessie sembra intenzionato a non rinnovare il contratto e a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Il PSG da sempre attento al mercato italiano è una delle destinazioni più gradite.

Secondo i colleghi di FootMercato infatti il PSG avrebbe già intrapreso i primi contatti informali. Kessie, che è in scadenza di contratto a fine stagione, potrebbe quindi rivelarsi per il Milan e il PSG un Donnarumma bis.

Kessie va in Francia, il sostituto arriva dalla Francia

Il Milan naturalmente sta già pensando all’eventuale sostituto. Una delle piste più calde e facilmente percorribili porta proprio in Francia, al Lens per la precisione. L’eventuale prescelto è inoltre una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo militato recentemente in Serie A con la maglia dell’Udinese.

Stiamo parlando di Seko Fofana, fino a due stagioni fa punto fermo del centrocampo friulano e adesso in gran spolvero con la maglia del Lens. La soluzione per colmare l’eventuale partenza di Kessie potrebbe essere proprio lui. Costo contenuti, discreta esperienza e conoscenza del calcio italiano, renderebbero Fofana il profilo ideale per il Milan.