Covid, c’è l’allarme per il big match: “Rischio porte chiuse”

La Germania è stata colpita di nuovo dal Covid. La gara di Champions tra Bayern e Barcellona si giocherà davanti a 19.000 persone.

In Italia è in forte aumento il numero dei contagiati da Coronavirus. Anche per questa settimana nessuna regione del nostro paese passerà dalla zona bianca alla zona gialla, ma le cose, soprattutto per il Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino, potrebbero cambiare a breve.

Se qui da noi la situazione sembra ancora reggere, in altri paesi il quadro è molto più tragico. In Olanda è stato istituito un lockdown a partire dalle 20.00, mentre oggi l’Austria ha annunciato un lockdown generalizzato per i prossimi 20 giorni. Il governo austriaco ha ufficializzato l’obbligo vaccinale a partire dal prossimo febbraio.

Covid in Germania, capienza ridotta degli stadi al 25%

Anche in Germania è in atto la quarta ondata, dove ci sono più di 60mila contagiati al giorno. La Merkel ha dichiarato: “La situazione è drammatica”. Si è anche parlato di far giocare le gare di campionato a porte chiuse. Come riporta Filippo Ricci, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, è stata ridotta la capienza degli impianti per la Champions League.

La gara tra Bayern Monaco e Barcellona si sta disputerà davanti a 19.000 mila, ovvero la capienza del 25% dell’Allianz. In questa garà si seguirà questa linea, ma si andrebbe verso la chiusura totale degli stadi se la situazione in Germania dovesse peggiorare ancora nelle prossime settimane.