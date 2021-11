Juve, allarme Dybala in vista della Lazio: ansia per Allegri

Suona l’allarme Dybala in vista della sfida contro la Lazio. L’attaccante della Juventus potrebbe alzare bandiera bianca a causa di un problema al polpaccio

Sono attese novità già nel corso delle prossime ore per quel che riguarda i possibili tempi di recupero di Dybala dopo il recente problema al polpaccio. L’attaccante argentino potrebbe rispondere alla convocazione di Allegri, ma potrebbe partire dalla panchina in vista del match contro i biancocelesti.

Lo staff medico bianconero valuterà il da farsi anche perchè non si correranno rischi a pochi giorni dalla super sfida di Champions League contro il Chelsea e in occasione della sfida di campionato contro l’Atalanta. Il problema al polpaccio non sembrerebbe essere grave, ma non verrà sottovalutato.

Juventus, Dybala verso il forfait contro la Lazio: la decisione di Allegri

Dybala potrebbe saltare la sfida contro la Lazio per questione di precauzione. Il muscolo soleo, essendo decisamente delicato, se sollecitato, potrebbe causare problemi all’attaccante argentino nel corso delle prossime giornate.

Ecco perchè Allegri valuterà attentamente il da farsi. Non è escluso che Dybala possa rispondere presente alla convocazione di Allegri, ma solamente per accomodarsi in panchina. L’argentino sarà chiamato in causa contro la Lazio solamente in caso di stretta necessità