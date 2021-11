Juve, la tegola ora è ufficiale: il big non c’è tra i convocati

Ora non ci sono più dubbi: non c’è il nome di Dybala nella lista dei convocati dalla Juve in vista del big match contro la Lazio.

Per la Juventus restano a casa ben quattro giocatori: primo tra tutti Paulo Dybala e con lui anche Ramsey e i già noti Chiellini, De Sciglio e Bernardeschi. L’argentino dunque non ce la fa ad aggregarsi alla squadra nel big match contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Non partirà in trasferta e resta a Torino, con l’obiettivo di recuperare al meglio dal problema muscolare accusato con gli impegni dell’Argentina, precisamente nella sfida contro l’Uruguay giocata sabato 13 novembre.

La Juventus domani pomeriggio, alle ore 18:00, affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico. Una trasferta importante in ottica classifica di campionato, dove i biancocelesti sono attualmente posizionati al 5° posto, con 21 punti, e i bianconeri all’8°, con 18 punti. Solo tre punti, quindi, dividono le due squadre che cercheranno in ogni modo di portare a casa la vittoria.

Se da un lato è ancora incerta l’assenza di Immobile, che oggi ha partecipato a parte dell’allenamento della squadra, dall’altro lato ora non c’è più dubbio sull’assenza di Paulo Dybala. L’argentino non è stato convocato e precauzionalmente resterà a Torino.