Mondiali, dopo la doppietta con la Lazio Bonucci avverte: “I rigori…”

Al termine del match della sua Juve contro la Lazio, Leonardo Bonucci è intervenuti ai microfoni di DAZN tornando anche sui rigori falliti da Jorginho con la nazionale.

Vittoria “di rigore” per la Juve contro la Lazio. I bianconeri portano a casa tre punti grazie alla (doppia) precisione dagli undici metri di Leonardo Bonucci. Per il difensore si tratta della prima doppietta in A.

Le domande nel post partita, vista anche la natura di questa doppietta, sono però ricadute proprio sui rigori. Non in relazione alla Juve, ma alla Nazionale. La settimana appena trascorsa è infatti stata piena di polemiche circa i rigori falliti dal rigorista della Nazionale Jorginho. Errori che, col senno di poi, sono costati la possibilità di qualificazione diretta a Qatar 2022.

I colleghi di DAZN hanno quindi chiesto a Bonucci se, vista la sua vena realizzativa dagli undici metri, i prossimi rigori con l’Italia saranno affidati a lui. “Se me l’avessero chiesto l’avrei tirato!” ha risposto Bonucci. “Una settimana fa però il rigorista era Jorginho. Ed è giusto che li abbia battuti lui! In ogni caso io sono pronto.”

Juve, Bonucci suona la carica: “Mantenere lo spirito di stasera”

Dopo un inizio di campionato complicato, la Juve ottiene tre punti importantissimi contro la Lazio. Un buon segnale di ripresa che Bonucci spera possa presto essere sintomo di continuità. “Dobbiamo mantenere lo spirito di stasera” ha dichiarato. “Quando inizi in modo complicato è giusto prendersi le critiche. Ti servono per ripartire.”

Un pensiero infine sul tecnico Allegri e sulla sua reazione nel finale: “Il mister negli ultimi dieci minuti vuole sempre massima intensità per mantenere l’attenzione alta, soprattutto se non hai un grande vantaggio. Ci sta, tutti dobbiamo dare la nostra per riportare la Juve dove merita.”