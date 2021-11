Tutto pronto per il fischio di inizio di Lazio-Juventus. Il big match è valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca davvero poco al fischio d’inizio di Lazio-Juventus, gara del tredicesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano la formazione bianconera di Massimiliano Allegri. Entrambe le formazioni, prima della sosta per le Nazionali, hanno conquistato i tre punti nell’ultima giornata di campionato. La Lazio è ferma al quinto posto in classifica generale a quota 21 punti. La Juventus, invece, occupa l’ottavo posto in elenco con 16 punti conquistati. Assenza pesante per i padroni di casa: non è convocato Ciro Immobile, alle prese ancora con problemi fisici. Ad arbitrare il match sarà il signor Di Bello di Brindisi. Al VAR, invece, la coppia formata da Banti e Bindoni.

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi.

JUVENTUS (4-4-2) -Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Kean, Kaio Jorge.