“Donnarumma? Anche mia moglie…”: PSG, sorprendente risposta in diretta

Donnarumma continua a giocare poco con il Paris Saint-Germain. Il tecnico Pochettino interviene ancora una volta e risponde alle critiche.

Il dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas è destinato a durare nel tempo. La porta del Paris Saint-Germain, a turno, viene occupata da entrambi i portieri. L’addio controverso al Milan, però, faceva intuire piani ben diversi. Lo stesso portiere italiano, in avvio di stagione, ha fatto fatica a trovare posto nello spogliatoio ed in campo. L’estremo difensore italiano, però, si è giocato al meglio le opportunità concesse da Mauricio Pochettino. Il tecnico del PSG, dopo averlo relegato alla panchina nelle prime giornate di Ligue 1, ha concesso minuti importanti all’italiano per trovare la giusta condizione mentale e la fiducia che sembrava mancare.

Pochettino su Donnarumma

Interrogato più volte sulla sfida interna tra Donnarumma e Keylor Navas, il tecnico del club transalpino ha rilasciato alcune dichiarazioni anche alla vigilia del match contro il Nantes.

A chi chiedeva un minutaggio maggiore per l’estremo difensore della Nazionale italia, il tecnico Mauricio Pochettino ha risposto così in conferenza stampa: “Ritengono Gianluigi Donnarumma il numero uno? Anche mia moglie pensa che io sia il migliore al mondo”. Una frecciata rivolta soprattutto al super procuratore del calciatore Mino Raiola.