“Inconcepibile”: dopo Kessie, i tifosi esplodono contro un altro rossonero

Tante polemiche in casa Milan a Firenze. Dopo il caso Kessie tifosi rossoneri infuriati con Tatarusanu per l’errore commesso.

Brusca partenza per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero si è ritrovato subito sotto nel risultato nel match di questo sabato sera contro la Fiorentina. In occasione di un corner battuto dal club gigliato il portiere del club rossonero Ciprian Tatarusanu ha combinato un clamoroso errore lasciando la palla ed ha consegnato la rete al centrocampista Alfred Duncan. Il match era già iniziato tra le polemiche a causa della scelta del club di dare la fascia di capitano a Frank Kessie.

Ci sono responsabilità sul gol anche del difensore Gabbia, in campo a causa degli acciacchi di alcuni compagni di reparto, e davvero poco reattivo nel rinviare la palla. Il Milan appare finora in netta difficoltà.

Gol assurdo della Fiorentina.

Milan, dopo Kessie tifosi arrabbiati con Tatarusanu

Diverse critiche sono piovute sull’estremo difensore, in campo ricordiamo a causa del grave infortunio occorso oltre un mese fa al portiere francese Mike Maignan. E’ il primo serio errore del portiere in queste settimane, ma i tifosi sono letteralmente infuriati.

Il match odierno è infatti fondamentale per il club rossonero che, in caso di vittoria, potrebbe balzare in vetta alla classifica ed attendere con calma il match di domani tra Inter e Napoli.