“Una vergogna”: Milan, il gesto con la Fiorentina fa infuriare i tifosi

Il Milan, in occasione della trasferta contro la Fiorentina, ha dato la fascia di capitano al centrocampista Kessie. Rivolta dei tifosi.

L’anticipo serale di Serie A vede il Milan di Stefano Pioli impegnato nella trasferta di Firenze. Il club rossonero per l’occasione ha annunciato che il capitano del club sarà il centrocampista ivoriano Frank Kessie mentre Simon Kjaer sarà il suo vice. Questa scelta sta facendo molto discutere.

Il giocatore è da mesi in trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo Giugno. Le sue richieste sono diventate sempre più alte e la situazione per la permanenza in rossonero appare al momento complicata.

La fascia a #Kessie è una vergogna @acmilan.

Uno che ha già deciso di andare via non è degno di essere capitano del Milan. — Jurij Gagarin (@JurijGagarin61) November 20, 2021

Milan, protesta social da parte dei tifosi

Negli ultimi minuti diversi tifosi rossoneri hanno criticato la scelta della società. Il Milan ha dato la fascia ad un calciatore, che, sebbene sia tra coloro con più presenze, è ormai ad un passo dall’addio al club.

D’altro canto c’è invece chi si ritrova d’accordo con questa scelta ed anzi la considera come una ‘presa di responsabilità’ da parte del club per provare ad avvicinare Kessie al rinnovo di contratto con la squadra rossonera.