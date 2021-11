Le reali cifre dell’affare Osimhen: il Napoli e De Laurentiis gongolano

A due anni dal grande trasferimento la trattativa tra Napoli e Lille per Victor Osimhen continua ancora a fare molto discutere.

Sono ormai quasi due anni che il Napoli ha acquistato l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Attualmente il centravanti è probabilmente uno dei due o tre giocatori più forti del nostro campionato, ma all’inizio in tanti ‘storcevano il naso’ davanti al prezzo pagato dal club azzurro. I 71,3 milioni di euro investiti da De Laurentiis per il calciatore sono in realtà una cifra molto minore.

Come riporta L’Equipè il Lille ha incassato solo 36 milioni, circa la metà rispetto alla cifra annunciata da parte di tutti i media ed il quotidiano ha spiegato i motivi.

Napoli, le vere cifre dell’affare Osimhen

Il club francese ha aiutato il Napoli a rispettare le norme del Fair Play Finanziario valutando 20 milioni i cartellini di Orestis Karnezis e dei giovani Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori. Inoltre 10 milioni erano legati alla qualificazione in Champions League del club azzurro, condizione che non si è verificata. Altri 4-5 milioni erano da dare come indennità di formazione ai primi club del nigeriano.

Ora il Napoli e De Laurentiis gongolano con l’attaccante che fa sognare i tifosi ed una cifra d’acquisto molto più bassa rispetto alle previsioni iniziali.