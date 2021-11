“Allo stadio fatelo”: la notizia che ai tifosi non piacerà affatto

Il sottosegretario del Governo alla Salute, Andrea Costa, ha parlato del comportamento dei tifosi negli stadi di Seria A.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato al ‘TgCom24’ della presenza dei tifosi sugli spalti di Serie A. Costa ha, infatti, spronato tutti a seguire le regole pensate per limitare il contagio da Covid-19. Oltre a spronare sulle terze dosi, il sottosegretario ha infatti invitato tutti a restare prudenti. Specialmente per non rischiare di commettere passi falsi, che facciano tornare indietro il Paese intero.

Serie A, l’appello di Costa ai tifosi sugli spalti

Le dichiarazioni di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, hanno invitato ancora una volta alla responsabilità individuale e collettiva. Ai tifosi che accorrono allo stadio per sostenere le proprie squadre, il sottosegretario ha voluto lanciare un appello ai microfoni di ‘TgCom24’: “Dobbiamo invitare gli italiani a continuare ad avere senso di responsabilità rispettando le regole, dall’uso delle mascherine all’igiene delle mani. Dobbiamo inoltre accelerare sulle terze dosi”.

Ha poi proseguito, entrando più nello specifico nel caso dei sostenitori dei club di Serie A, affermando: “Faccio un appello ai tifosi che vanno allo stadio. Abbiamo riaperto gli stadi al 75% perché riteniamo sia giusto per dare anche un segnale al nostro Paese, ma dobbiamo anche fare un appello ai tifosi ad usare la mascherina perché c’è veramente bisogno in questo momento di rispettare ancora tutte le regole e di far prevalere il senso di responsabilità. Non ci possiamo permettere di abbassare la guardia”.