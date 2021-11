“Almeno due settimane”: Juve, ancora un infortunio per Allegri

Tegola in casa Juve per l’infortunio di Danilo: rischia almeno due settimane di stop, a rischio le sfide con Atalanta e Chelsea.

Nel pomeriggio di ieri, durante il big match tra Lazio e Juventus, Danilo è stato costretto non solo a chiedere la sostituzione ad Allegri ma anche a lasciare il campo dolorante in barella. Andato a contrasto con Hysaj, infatti, il bianconero ha commesso un movimento per cui il gioco è stato fermato per ben tre minuti. Mentre lasciava il campo di gioco, in barella, gli è anche stata posta una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra. Ora, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, si teme che possa stare fuori almeno per due settimane.

Juve, i tempi di recupero per l’infortunio di Danilo

Come riferito, quindi, Danilo ha lasciato il campo ieri in Lazio-Juventus non arrivando neppure al quarto d’ora e applicando una borsa del ghiaccio sulla parte alta della coscia sinistra. I bianconeri, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, temono che possa trattarsi di uno stiramento di primo grado all’adduttore e, se così fosse, il terzino destro dovrebbe stare fermo almeno due settimane. In tal modo salterebbe sia il match di Champions League contro il Chelsea, martedì 23 novembre, e la sfida di Serie A contro l’Atalanta, sabato 27 novembre.

Nella giornata di domani Danilo svolgerà gli esami strumentali utili a saperne di più sulle sue condizioni fisiche al J-Medical. Già Massimiliano Allegri, nel post-partita, aveva ieri dichiarato: “Non è il ginocchio, è l’adduttore. Sta bene ma verrà valutato domani“. Il sudamericano, inoltre, aveva giocato con il Brasile due intere partite, contro la Colombia e l’Argentina, ed era rientrato solo giovedì in Italia.