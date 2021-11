Genoa-Roma, imprevisto al Ferraris: rischia di rovinare il match

Genoa-Roma a rischio per il maltempo: una pioggia incessante sul Ferraris potrebbe far saltare il match di questa sera.

La pioggia rischia di far saltare il match previsto per questa sera allo Stadio Ferraris tra Genoa e Roma. Il club giallorosso ha, infatti, poco fa pubblicato un tweet sul proprio profilo ufficiale ‘Twitter’ in cui, con un video di qualche secondo, ha mostrato il mal tempo che sta colpendo fortemente il campo. Tra circa mezz’ora dovrebbe iniziare la sfida di questa domenica sera ma ancora non c’è la certezza assoluta che ciò avverrà.

Genoa-Roma, a rischio il match per la forte pioggia

Da una parte Shevchenko attende di poter esordire come nuovo allenatore del Genoa, ma dall’altra Mourinho vuole ritrovare la vittoria dopo quanto avvenuto contro il Venezia prima della sosta per gli impegni delle Nazionali (con la vittoria del Venezia per 3-2 contro i giallorossi). Non è però certo che il match possa essere giocato a causa della forte pioggia che si sta abbattendo incessante su Genova.

Il campo potrebbe risentire, infatti, troppo della pioggia scesa in quest’ultima ora e ciò potrebbe rendere impraticabile lo svolgimento della gara. Si attendono comunque notizie nei prossimi minuti per comprendere se la gara sarà rinviata o se ci potrà essere la possibilità che venga giocata senza troppi problemi.