Inter-Napoli, l’infortunio del bomber fa tremare il tecnico: barella in campo

Brutte notizie per Spalletti. Il tecnico del Napoli è stato costretto a cambiare Osimhen per Petagna dopo uno scontro con Skriniar.

Si sta giocando la gara tra Inter e Napoli, dove i nerazzurri sono in vantaggio per 3-1. La squadra di Spalletti era passata in vantaggio con Zielinski al 17′ma poi c’è stato il ritorno dei padroni di casa, che hanno prima pareggiato con Calhanoglu su rigore e poi sono passati in vantaggio con Perisic nei minuti finali del primo tempo.

Dopo appena cinque minuti, la ripresa si è dovuta fermata a causa di uno scontro di gioco tra Skriniar ed Osimhen. C’è stato un duro contatto tra le teste dei due calciatori, visto che il difensore dell’Inter ha anticipato il nigeriano. La partita è ricominciata dopo più di tre minuti, ma c’è una cattiva notizia per il Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Napoli, Osimhen costretto ad uscire dopo uno scontro con Osimhen

Quello che ne è uscito peggio dal contatto è sicuramente Osimhen, che è stato costretto ad uscire in barella. Il giocatore del Napoli è stato poi sostituito da Petagna. Il nigeriano aveva un occhio gonfio al momento della sua uscita dal campo. Mentre Skriniar è rientrato regolarmente in campo. Osimhen , come riportato dal giornalista di ‘Repubblica’, Franco Vanni, è stato accompagnato all’ospedale San Raffele di Milano. Trauma cranico per il centravanti.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Inter-Napoli: segui la partita LIVE

I tifosi del Napoli sperano che non ci sia nulla di grave per Osimhen, visto la sua importanza negli equilibri della squadra di Spalletti. Gli azzurri hanno un calendario difficile nella prossime settimane, dove, tra campionato ed Europa League, incontreranno: Spartak Mosca, Lazio, Sassuolo, Leicester ed Atalanta.