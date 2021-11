“Doppio colpo per i Mondiali”: Mancini, la mossa inattesa

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Italia di Roberto Mancini potrebbe presto contare su due oriundi in vista degli spareggi per Qatar 2022.

Archiviato tra non poche polemiche il deludente pareggio di Belfast con l’Irlanda del Nord, l’Italia di Roberto Mancini cerca di guardare avanti e di ritrovare ottimismo e convinzione nei propri mezzi. Per non assistere da spettatori a Qatar 2022, per non saltare l’appuntamento con i Mondiali per la seconda volta consecutiva, sarà fondamentale imporsi negli spareggi in programma il prossimo marzo.

In vista di questo importantissimo appuntamento Mancini potrebbe avere a disposizione due giocatori in più. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il commissario tecnico starebbe valutando la possibilità di naturalizzare Joao Pedro, attaccante del Cagliari. E potrebbe esserci anche il difensore centrale della Roma Roger Ibanez.

Mancini aspetta i rinforzi per l’Italia: Joao Pedro e Ibanez nel mirino

30 anni il prossimo 9 marzo, in Italia e al Cagliari dal 2014 – dopo una breve comparsata nel 2010 con il Palermo – Joao Pedro potrebbe rappresentare una soluzione offensiva in più per l’Italia. Un reparto in difficoltà che potrebbe contare su un giocatore in gran forma, ignorato dal ct brasiliano Tite e spinto verso l’azzurro dalla moglie italiana.

Ibanez invece rappresenterebbe un rinforzo importante per la difesa anche in chiave futura. Nato in Brasile da padre brasiliano e madre uruguaiana, possiede anche il passaporto italiano. È arrivato in Serie A nel 2019, quando è arrivato all’Atalanta prima di passare alla Roma, destando ottime impressioni.

Entrambi i calciatori potrebbero essere provati verso fine gennaio e poi fare parte del gruppo in vista degli spareggi per i Mondiali.